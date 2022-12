Autofahrerin bei Unfall schwer verletzt

Eine 57-jährige Autofahrerin ist am Mittwoch in Ulm mit einem Laster zusammengestoßen. Dabei wurde sie schwer verletzt, berichtet die Polizei.

Der Unfall ereignete sich gegen 11 Uhr im Lehrer-Tal-Weg. Die 57-Jährige fuhr in Richtung Berliner Ring. In einer Rechtskurve verlor die Fahrerin auf winterlicher Fahrbahn die Kontrolle über ihren Opel. Sie kam auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Sattelzug eines 59-Jährigen. Die Frau wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Rettungskräfte brachten sie in eine Ulmer Klinik.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 55.000 Euro. Der Lehrer-Tal-Weg war im Bereich der Unfallstelle bis etwa 14.30 Uhr gesperrt. Es bestand eine örtliche Umleitung.