Autofahrerin bei Holzschwang schwer verletzt

Zwei Frauen sind schwer verletzt worden, als sie am Mittwoch gegen 10.45 Uhr bei Holzschwang mit ihrem Autos zusammenstießen. Wie die Polizei mitteilt, war eine 63-Jährige auf der Staatsstraße 2029 von Hittistetten in Richtung Norden unterwegs. Gleichzeitig wollte eine 75-jährige Frau mit ihrem Mercedes aus der Weißenhorner Straße auf die Staatsstraße in Richtung Weißenhorn einbiegen. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten BMW, sodass die Wagen zusammenstießen.

Der Mercedes blieb um 180 Grad gedreht auf der Straße liegen; der BMW wurde in den Graben geschleudert. Die Feuerwehren aus Neu-Ulm, Holzschwang und Weißenhorn wurden alarmiert.

Die mittelschwer verletzte 63-Jährige wurde per Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die schwerer, aber nicht lebensgefährlich verletzte 75-Jährigen brachte ein Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Die Staatsstraße war rund eine Stunde lang gesperrt.