Autofahrer setzt Unfallopfer aus - noch immer flüchtig

Noch immer ist die Polizei auf der Suche nach dem Mann, der einen Radfahrer in Ulm erst verletzt und später im gefühlten Nirgendwo zwischen Erbach und Ringingen ausgesetzt hat. „Die Ermittlungen laufen immer noch“, so Wolfgang Jürgens, Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm, auf Nachfrage.

Passiert ist der Vorfall am Mittwoch, 18. April. Seither wird vor allem nach dem Halter des Fahrzeugs gesucht, mit dem der 30 Jahre alte und schwer verletzte Fahrer mitgenommen und ausgesetzt wurde. Der Radfahrer konnte sich das Kennzeichen merken. „Der Fahrzeughalter ist immer noch nicht angetroffen worden“, so Jürgens – weder an seiner gemeldeten Adresse noch sonst wo.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der 26 Jahre alte Fahrzeughalter auch der mutmaßliche Fahrer des Unfallwagens gewesen sein soll. „Und wenn nicht, dann ist er zumindest ein wichtiger Zeuge“, so Polizeisprecher Jürgens. Ob der Fahrzeughalter polizeibekannt ist oder nicht, konnte Jürgens nicht sagen: „Er wird auf jeden Fall nicht mit einem Haftbefehl gesucht.“

Was ist passiert?

Der 30-jährige Radfahrer fuhr am besagten Mittwoch, 18. April, gegen 15 Uhr vom Michelsberg die Frauenstraße entlang. Zur gleichen Zeit fuhr ein Renault aus Richtung Innenstadt kommend ebenfalls auf der Frauenstraße. An der Kreuzung zur Karlstraße bog der Renault nach links ab. Dabei übersah der Fahrer den entgegen kommenden Radfahrer. Der blaue Kangoo und der Radler stießen zusammen. Dabei wurde der Radfahrer verletzt.

Mehr entdecken: Unfallverursacher setzt Schwerverletzten im Nirgendwo aus

Nach Angaben des verletzten Radfahrers lud dann der Fahrer des Renault das Fahrrad ein und gab vor, den Verletzten ins Krankenhaus zu fahren. Das machte er nicht. Der Mann fuhr mit dem Verletzten in Richtung Ringingen und setzte ihn an der Landstraße zwischen Erbach-Bach und Ringingen aus.

Danach sei der Mann nach Angaben des Verletzten weggefahren. Ein Zeuge fand den Verletzten und verständigte den Rettungsdienst. Die Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus. Die Polizei hat sofort die Ermittlungen nach dem Fahrer aufgenommen.

„Kurios“, aber auch ein „hartes Stück“

Polizeisprecherin Judith Wolf musste damals selbst noch einmal bei den Kollegen nachfragen und den Sachverhalt abklären. Jedoch sollen sich die Erzählungen des Verletzten tatsächlich so zugetragen haben. Als „kurios“, aber gleichzeitig auch ein „hartes Stück“ beschrieb sie die Tat. Denn Aussetzung ist eine Straftat.

Mehr entdecken: Manuel Hagel will Innere Sicherheit stärken

Kriminalität: Hier werden die meisten Straftaten verübt (2016)