Autofahrer rast an Baustelle in Sattelzug und stirbt - Lkw blockieren Rettungsgasse

Am frühen Dienstagmorgen kam es zu einem tödlicher Verkehrsunfall auf der Autobahn 8 bei Ulm-West. Kurz nach 03.30 Uhr prallte ein in Richtung München fahrender Pkw aus noch ungeklärter Ursache in das Heck eines vorausfahrenden Sattelzuges.

Der Pkw schleuderte nach dem Aufprall nach links in die Baustellenabsicherung. Der Autofahrer wurde schwer verletzt von Ersthelfer aus dem Unfallwrack gerettet, starb kurze Zeit später allerdings noch an der Unfallstelle.

Erschwert wurde die Anfahrt der Dornstadter Feuerwehr aus Richtung Stuttgart durch unvernünftige Lkw-Fahrer, die sich auch im Überholverbot vor der Baustelle zweispurig aufstellten und damit das Bilden einer Rettungsgasse erschwerten.

Schnelle Hilfe kam aus Richtung München durch die unterstützende Ulmer Feuerwehr, die die ersten Maßnahmen über die Mittelleitplanke vornahm.

Im Fahrzeug befanden sich zudem zwei Hunde. Einer der beiden flüchtete von der Autobahn, der andere Hund konnte von der Feuerwehr in einer Tiertransportbox untergebracht werden. Er wurde in ein Tierheim gebracht, bis sich Angehörige um den Hund kümmern können.

Die Feuerwehr baute gemeinsam mit der Polizei die Baustellenabsicherung so um, dass der Verkehr in Richtung München die Unfallstelle passieren konnte. In der Folge bildete sich dennoch ein kilometerlanger Stau und sorgte im morgendlichen Berufsverkehr für Behinderungen.

Zusätzlich erschwerte ausgelaufenes Motoröl, welches die Fahrbahn verunreinigte, die Aufräumarbeiten. Der Unfallaufnahmedienst der Verkehrspolizei Mühlhausen ermittelt nun, wie es am Baustellenbeginn vor Ulm zu dem schweren Unfall kommen konnte.

Erklärvideo: So funktioniert die Rettungsgasse