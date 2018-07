Autofahrer passt nicht auf: Radfahrer verletzt

Ein 49-jähriger Radfahrer ist am Dienstag bei einem Unfall in Ulm leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte ein 26 Jahre alter Autofahrer nicht aufgepasst.

Demnach war der Radfahrer gegen 7.20 Uhr auf dem Radweg im Lehrer-Tal-Weg unterwegs. Zu dieser Zeit fuhr ein VW von einem Parkplatz auf den Lehrer-Tal-Weg. Dabei überquerte er den Radweg. Der 26-jährige Autofahrer achtete nicht auf den Radfahrer. Die Fahrzeuge stießen zusammen.

Der Fahrradfahrer verletzte sich dabei leicht. Ein Krankenwagen brachte den 49-Jährigen in eine Klinik. Den Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ungefähr 1500 Euro.