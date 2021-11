Autofahrer flüchtet nach Parkunfall

Ein Unbekannter hat am Montag ein parkendes Auto in Ulm beschädigt und ist laut Polizei einfach davongefahren. Kurz vor 20 Uhr parkte der Unbekannte auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Blaubeurer Straße aus. Dabei streifte er einen BMW. Der stand daneben. Ohne sich um den Schaden in Höhe von ungefähr 1000 Euro zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher. Das Polizeirevier Ulm-West hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei informiert: Im Jahr 2020 hat sich nach etwa jedem fünften Verkehrsunfall der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Für Autofahrer ist eine Beschädigung am Auto ärgerlich. Vor allem, wenn der Verursacher nicht bekannt ist. Denn dann muss der Betroffene die Kosten für den Schaden selbst übernehmen.