Autofahrer bringt Gegenverkehr in Gefahr

Ein schwarzer BMW hat am Samstag in Ulm falsch überholt. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Demnach berichteten zwei Autofahrer der Polizei am Samstag von dem Vorfall. Sie war gegen 15.20 Uhr auf der Fahrt durch die Friedrich-Ebert-Straße. Sie mussten an der Ampel warten. Als die Ampel auf Grün schaltete, überholte plötzlich ein schwarzer BMW aus der Kolonne. Über die Gegenspur, so die Autofahrer, zog er viel zu schnell vorbei.

Stark bremsen

Entgegenkommende mussten stark bremsen, um einen Unfall zu vermeiden. Auch die beiden Autofahrer mussten bremsen, damit der schwarze BMW wieder einscheren konnte.

Dem Fahrer des schwarzen BMW ist die Polizei bereits auf der Spur. Jetzt sucht sie weitere Zeugen des Vorfalls, insbesondere die Fahrer im Gegenverkehr, die scharf bremsen mussten. Diese Zeugen bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 0731/1880 zu melden.