Autobahnraser von Polizei gestoppt

Am Mittwoch in den späten Vormittagsstunden geriet auf der Bundesstraße 2 im Bereich Mühlhausen ein in Richtung Augsburg fahrender Pkw mit moldauischer Zulassung in eine Geschwindigkeitsüberwachung. Bei erlaubten 70 km/h in diesem Bereich wurde das Fahrzeug mit über 160 km/h gemessen.

Die extrem hohe Geschwindigkeitsüberschreitung veranlasste die Polizei in Augsburg zu einer Fahndung. Tatsächlich setzte der Pkw seine Fahrt auf der A 8 in Richtung Stuttgart fort und eine Zivilstreife der Verkehrspolizeiinspektion Neu-Ulm konnte im Bereich Leipheim das Fahrzeug stoppen und der Raserei ein Ende setzen. Beim verantwortlichen Fahrzeugführer, einem 28-jährigen moldauischen Staatsbürger mit Wohnsitz in Rumänien, behielten die Beamten eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000Euro an Ort und Stelle ein. Ferner erwartet den Temposünder ein dreimonatiges Fahrverbot.