Autoaufbrecher wird auf frischer Tat ertappt - und greift an

Als der Autofahrer zu seinem Auto in der Wengengasse in Ulm zurückkam, stand die Heckklappe offen. Als er näher herantrat erkannte er, dass ein Mann in seinem Kofferraum wühlte. Ein Koffer des Fahrers stand bereits neben dem Auto.

Der Dieb attackierte den Fahrer sofort und versuchte zu flüchten. Der Fahrer konnte ihn mit Hilfe von Passanten überwältigen und der Polizei übergeben. Im Rucksack des Diebes waren bereits weitere Wertgegenstände aus dem Auto und das Aufbrechwerkzeug verstaut.

Die Ermittlungen wegen Diebstahls und gefährlicher Körperverletzung führt das Polizeirevier Ulm-Mitte.