Auto von 21-Jähriger überschlägt sich bei Unfall

Am Samstag ist eine Frau bei einem Unfall in Ulm leicht verletzt worden. Die 21-Jährige fuhr gegen 20 Uhr mit ihrem VW den Kurt-Schuhmacher-Ring von Söflingen kommend in Richtung Donautal, heißt es in einem Polizeibericht.

Dabei steuerte sie zu weit nach rechts in das Bankett. Beim Gegenlenken kam sie zu weit nach links, weshalb das Auto schließlich in den Graben fuhr und sich überschlug.

Die Frau wurde dabei leicht verletzt. Sie musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

An ihrem VW Polo wird der Schaden auf etwa 3 000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.