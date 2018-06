Auto schwer beschädigt – und einfach abgehauen

Ein Unbekannter hat am Wochenende in Ulm ein Fahrzeug schwer beschädigt. Nach Angaben der Polizei fuhr der Verursacher anschließend einfach weiter, ohne den Unfall zu melden. Jetzt ermittelt die Polizei.

Der Unbekannte war am Wochenende aus der Gaisenbergstraße unterwegs. Dort parkte ein Hyundai seit Samstagmittag. Am Montag stellte der Besitzer den Schaden am Auto fest. Der Verursacher hatte den Hyundai so gerammt, dass ein Schaden von rund 3000 Euro entstand. Dann fuhr er einfach weg. Jetzt ermittelt die Ulmer Polizei (Telefonnummer 0731/1880), um den Verursacher des Unfalls zu finden.