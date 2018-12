Auto rammt Wohnmobil

Zwei kaputte Fahrzeuge und hohen Sachschaden hat ein 24-Jähriger bei einem Unfall am Dienstag in Ulm verursacht.

- Gegen 0.15 Uhr fuhr ein Mercedes-Fahrer in der Stuttgarter Straße in Richtung Ulm-Jungingen. Er war zu schnell und stieß gegen ein Wohnmobil. Das parkte am Fahrbahnrand. Durch den Aufprall wurde das Wohnmobil auf die Fahrbahn geschoben. Der 24-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei roch bei dem Mann Alkohol. Rettungskräfte brachten den Autofahrer in ein Krankenhaus. Ein Arzt nahm ihm dort Blut ab. Die Beamten behielten seinen Führerschein ein. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen sie. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 40.000 Euro. Den Mann erwartet nun eine Anzeige.