Auto nimmt Bus die Vorfahrt: Fahrgast verletzt

Bei einem Unfall am Montag in Ulm ist eine Frau in einem Bus nach Angaben der Polizei verletzt worden.

Kurz vor halb 7 Uhr fuhr demnach ein Linienbus auf der Albert-Einstein-Allee in Richtung Sporthalle Ulm Nord. Auf Höhe der Uniklinik kam von rechts ein PKW. Ohne anzuhalten bog er direkt vor dem Bus nach links in die Albert-Einstein-Allee ab. Der Bus hatte Vorfahrt.

Um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern, musste die Busfahrerin stark abbremsen. Dabei stürzte eine 84-jährige Mitfahrerin im Bus und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik.

Der Autofahrer flüchtete unerkannt. Die Polizei hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach dem Fahrer des Autos.