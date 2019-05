Auto landet auf den Bahngleisen – Fahrerin schwer verletzt

Nach einem schweren Unfall in Beimerstetten (Alb-Donau-Kreis) am Donnerstagabend war die Zugstrecke zwischen Ulm und Amstetten gut eine Stunde lang gesperrt. Eine Frau wurde dabei schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Frau gegen 18.45 Uhr mit ihrem Auto auf der Dornstadter Straße aus Tomerdingen kommend in Richtung Beimerstetten unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam das Fahrzeug in der Nähe der Bahngleise von der Straße ab, überschlug sich in der Böschung und kam auf einem Nebengleis der Zugstrecke wieder auf den Rädern zum Stehen.

Die Frau wurde bei dem Unfall ins Auto eingeklemmt und von Einsatzkräften der Feuerwehr Beimerstetten und Ulm aus ihrem Fahrzeug befreit. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus.

Ein Zug war am Unfall laut Polizei nicht beteiligt. Ein ICE konnte rechtzeitig angehalten werden, war aber in Sichtweite zur Unfallstelle.

Zugstrecke gesperrt

Die Bahnstrecke war gut eine Stunde komplett gesperrt. Züge aus Richtung Plochingen wendeten in Amstetten, Züge aus Richtung Ulm machten in Beimerstetten kehrt. Gegen 19.50 Uhr wurde die Strecke wieder für den Bahnverkehr frei gegeben.