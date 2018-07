Auto kracht gegen Bäume und überschlägt sich – Zwei Verletzte

Bei einem Unfall am Sonntag in Blaustein hat sich ein Auto überschlagen und landete anschließend im Graben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden dabei zwei Menschen verletzt.

Demnach war ein Mercedes gegen 10 Uhr auf der Ehrensteiner Straße in Richtung Boschstraße unterwegs. In einer Linkskurve kam das Auto nach rechts von der Straße ab und krachte gegen zwei Bäume. Danach überschlug sich der Mercedes und landete im Straßengraben quer zur Fahrbahn. Dabei wurden der 23-jährige Fahrer und dessen 22-jährige Beifahrerin leicht verletzt.

Die Polizei rückte zur Unfallaufnahme an. Der Rettungsdienst brachte beide in eine Klinik. Zuvor bemerkte einer der Beamten beim Fahrer Alkoholgeruch im Atem. Deshalb musste der 23-Jährige in der Klinik auch sein Blut abgeben. Der Führerschein des Fahrers wurde beschlagnahmt.

Am Mercedes entstand Totalschaden in bislang unbekannter Höhe. Die Polizisten aus Ulm ermitteln jetzt den genauen Unfallhergang.