Auto kommt auf Gegenfahrbahn – Verletzte und Stau nach Unfall auf B10

Bei einem Unfall am Montag gegen 13.30 Uhr in einer Unterführung auf der B10 in Neu-Ulm sind nach ersten Informationen zwei Menschen leicht verletzt worden. Es ist mit erheblichen Verkehrsbehinderungen rund um Neu-Ulm zu rechnen.

Ein Auto war auf der Europastraße in Richtung Nersingen unterwegs und kam aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, so eine Polizeisprecherin. Das Fahrzeug touchierte zwei entgegenkommende Autos. Zwei Insassen wurden leicht verletzt, zwei weitere blieben nach derzeitigen Erkenntnissen offenbar unverletzt.

An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die B10 war während der Rettungsarbeiten bis zirka 14.45 Uhr gesperrt.

