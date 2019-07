Auto kollidiert mit Tram – erneuter Unfall mit Straßenbahn in Ulm

Erneut ist in Ulm eine Straßenbahn mit einem Auto kollidiert. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde bei dem Unfall in der Olgastraße niemand verletzt. Passiert ist dieser am Montag gegen 10.45 Uhr an der Kreuzung zur Salzstadelgasse.

Wie die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilen, ist wegen des Unfalls ein Schienenersatzverkehr auf der Linie 1 eingerichtet.

Unfall bereits am Sonntag

Bereits am Sonntag kam es am Theodor-Heuss-Platz zu einem Unfall mit einer Straßenbahn. Eine Autofahrerin hatte falsch gewendet. Die 32-Jährige fuhr gegen 16.15 Uhr in der Wagnerstraße in Richtung Ehinger Tor. Als sie kurz nach dem Theodor-Heuss-Platz wenden wollte, übersah sie laut Polizei die sich von hinten nähernde Tram.

Die Fahrzeuge stießen zusammen. Der Rettungsdienst brachte die Autofahrerin mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Ihr dreijähriger Mitfahrer kam nur vorsorglich in das Krankenhaus.

Fahrgäste blieben unverletzt

Der Fahrer der Straßenbahn und die sechs Fahrgäste blieben unverletzt. Die Tram entgleiste nicht und blieb fahrbereit. Die Polizei (Telefon 0731/188-3812) hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt den Sachschaden am Auto auf 3000 Euro.

Der Schaden an der Straßenbahn ist noch unklar. Sie sei laut Polizei erst rund 20 Meter vor dem Zusammenstoß am Theodor-Heuss-Platz losgefahren. Die Geschwindigkeit beim Aufprall sei deshalb noch entsprechend niedrig gewesen.