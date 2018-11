Auto in Tiefgarage demoliert: Parkhausbetreiber wehrt sich gegen Vorwürfe

Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht vom vergangenen Freitag auf Samstag ein Auto, das in der Tiefgarage unterm Ulmer Rathaus abgestellt war, schwer beschädigt. Die Polizei ermittelt. Der Parkhausbetreiber spricht vom ersten Fall in zehn Jahren.

„Die Tat hat sich zwischen 23 und 4 Uhr ereignet“, berichtet der Fahrer auf Facebook, „das Auto stand auf dem Parkdeck 1 ziemlich zentral.“ Mit dem Smartphone hat er die Schäden festgehalten: den abgeschlagenen Außenspiegel, die kaputte Windschutzscheibe, den beschädigten Lack.

Entsetzt ist auch der Betreiber des Parkhauses, versichert aber, dass so solche Vorfälle in den vergangenen zehn Jahren noch nie vorgekommen seien. Sicherheit sei ein wichtiges Anliegen. Die Kontrollen habe man in letzter Zeit sogar verstärkt.

Unsere Mitarbeiter machen einen sehr guten Job, sie sind keine Stuhlwarmhalter.“

Weiter betont Klaus Linder von den Ulmer Parkbetrieben, dass die Häme, die wegen des Vorfalls im Netz kursiert, unfair und ungerechtfertigt ist: „Unsere Mitarbeiter machen einen sehr guten Job, sie sind keine Stuhlwarmhalter, wie bei Facebook manche schreiben, sie sorgen für guten Ablauf und Sicherheit.“

Überwachungskameras gibt es im Parkhaus nur im Zufahrtsbereich: Sie sollen Probleme beim Ein- und Ausfahren melden. Die Aufzeichnungen würden nicht gespeichert.

Nun ermittelt die Polizei. Claudia Kappeler vom Polizeipräsidium Ulm: „Wir suchen Zeugen, außerdem hinterlassen Täter Spuren.“

