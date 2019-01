Auto fährt ins Gleisbett: Erneuter Unfall bei Straßenbahnlinie 2

Eine Autofahrerin ist am Dienstag in Ulm versehentlich auf das Gleisbett der neuen Straßenbahnlinie 2 gefahren. Das teilt die Polizei am Mittwoch mit.

Gegen 8 Uhr fuhr die 53-Jährige in der Straße Jame-Franck-Ring. Sie bog an der falschen Stelle nach links in die Helmholtzstraße ab und fuhr in das Gleisbett der Straßenbahnlinie. Das Auto fuhr sich fest. Der Abschlepper kam und zog das Fahrzeug aus dem Gleisbett. Die Straßenbahnlinie war für die Dauer von etwa einer Stunde blockiert. Ein Schaden entstand nicht.

Bei der neuen Straßenbahnlinie 2 in Ulm geraten immer wieder Autos auf die Trasse, die an manchen Stellen nur für die Straßenbahn gemacht ist. Dann stecken sie fest. Entsteht hier ein neuer Unfallschwerpunkt?

