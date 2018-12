Auto brennt lichterloh - Fahrer schwer verletzt

Schwerste Verletzungen zog sich ein 45-jähriger Mann am Dienstag in Biberach zu.

Gegen 13 Uhr brannte ein VW auf einem Parkplatz in der Ernst-Ottenbacher-Straße in Biberach. Die Feuerwehr kam und löschte die Flammen. Der Fahrer hatte sich nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen können: Er trug bei dem Brand lebensgefährliche Verletzungen davon. Ein Rettungshubschrauber flog den 45-Jährigen in eine Spezialklinik. Den Sachschaden an dem Golf schätzt die Polizei auf ungefähr 20.000 Euro.