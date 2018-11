Ein Auto hat am Montag im Ulmer Donautal gebrannt.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, geriet das Fahrzeug gegen 17 Uhr in der Benzstraße in Flammen. Die Feuerwehr rückte aus und löschte den Brand. Ersten Erkenntnissen zu Folge dürfte ein technischer Defekt ursächlich für das entstandene Feuer sein. Laut Polizei beträgt der Schaden etwa 7000 Euro.