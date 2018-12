Nicht um dem Schaden gekümmert hat sich ein Unbekannter am Mittwoch in Machtolsheim.

Zwischen 11.30 und 15.30 Uhr parkte ein Skoda in der Adlerstraße. In dieser Zeit streifte ein anderer Autofahrer den Skoda. Um den Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro kümmerte er sich nicht. Eine Erreichbarkeit hinterließ der Unbekannte nicht. Stattdessen flüchtete er. Die Polizei sicherte die Spuren.