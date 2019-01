Auto übersehen: Unfall in Ulm endet mit 6000 Euro Schaden

Ein Autofahrer hat am Dienstag in Ulm einen Unfall verursacht. Dabei ist nach Polizeiangaben ein Schaden in Höhe von 6000 Euro entstanden.

Demnach fuhr gegen 19.30 Uhr ein 23-Jähriger in der Karlstraße in Richtung Frauenstraße. Im Bereich der Kreuzung Neutorstraße wechselte er mit seiner Fahrzeug auf den rechten Fahrstreifen. Dort fuhr ein 20-Jähriger mit seinem Auto. Diesen übersah der 23-Jährige. Die beiden Autos stießen zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Fahrzeuge waren weiterhin fahrbereit. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 6000 Euro.