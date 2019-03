Auto überschlägt sich – Fahrerin schwer verletzt

Bei einem Unfall am Donnerstag bei Altheim ist eine 51-Jährige schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Freitag mitteilt, war die Frau gegen 14 Uhr von Altheim in Richtung Gerstetten unterwegs. Im Bereich der Kreisgrenze fuhr sie mit einem Suzuki in einer Rechtskurve geradeaus in den Wald. Sie überfuhr einen Baumstumpf, das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Rettungsdienst brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus.

Die Polizei schätzt den Schaden am Auto auf 3500 Euro. Der Wagen wurde abgeschleppt. Die Ursache ist noch unklar.