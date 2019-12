Auto überschlägt sich: Fahrerin nach Unfall verletzt

Von Schwäbische Zeitung

Der kleine Lian kam im achten Schwangerschaftsmonat auf die Welt – zehn Wochen zu früh. Weil seine Mutter in den ersten Tagen nach der Geburt noch nicht ausreichend eigene Muttermilch produzierte, erhielt Lian gespendete Muttermilch.

Seit Kurzem gibt es an der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Universitätsklinikums Ulm eine Frauenmilchbank. Sie ist neben der Freiburger Frauenmilchbank die einzige in Baden-Württemberg und eine von aktuell 26 in ganz Deutschland, so die Ulmer Uniklinik.