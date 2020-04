Auto überschlägt sich – Fahrer schwer verletzt

Das Wetter ist schön und verspricht, trocken zu bleiben. Die Menschen zieht es in ihre Gärten oder auf die Balkone, um zusammenzusitzen und zu grillen. Doch was ist durch die Coronapandemie überhaupt erlaubt und was nicht?

Wie bereits berichtet, ist das Grillen im privaten Garten oder auf dem Balkon zulässig, wenn maximal fünf Personen zusammen sind. Zählt der eigene Haushalt beziehungsweise die Kernfamilie mehr als fünf, ist das auch erlaubt.