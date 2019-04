Auto überschlägt sich – Fahrer schleudert heraus und verletzt sich schwer

Bei einem Unfall am Mittwoch nahe Ulm ist ein 31 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, war der Mann gegen 9 Uhr von Albeck in Richtung Ulm unterwegs.

Aus unbekannten Gründen kam der Mann mit seinem Fahrzeug von der Straße ab. Das Cabrio überschlug sich, das Verdeck wurde aufgerissen.

Der Mann wurde aus dem Auto geschleudert. Er zog sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Die Polizisten fanden im Fahrzeug etwas Rauschgift und Bier. Deshalb nahm ein Arzt dem Mann Blut ab.

Am Auto entstand Sachschaden von rund 5000 Euro. Die Verkehrspolizei Heidenheim (Telefonnummer 07321/975220) hat die Spuren gesichert und ermittelt jetzt den genauen Unfallhergang.