Auto überschlägt sich: 70-Jährige nach Unfall verletzt

Eine 70-Jährige ist am Dienstag bei einem Unfall in Ulm leicht verletzt worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Gegen 14.15 Uhr fuhr der Golf im Kurt-Schuhmacher-Ring in Richtung Söflingen. Die Fahrerin kam von der Straße ab, überfuhr einen Leitpfosten und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Danach überschlug sich der PKW und blieb auf dem Dach liegen.

Zeugen stoppten an der Unfallstelle und befreiten die Lenkerin. Die 70-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Ein Krankenwagen brachte sie in eine Klinik. Der VW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper barg ihn. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 10 000 Euro. Eine Kehrmaschine reinigte die Straße.