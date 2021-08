Ausstellung zeigt, was gegen Hochwasser und Starkregen hilft

Eine Überflutung könne jeden treffen, so die Stadt Ulm – sei es durch Starkregen, über die Ufer tretende Flüsse, durch Kanalrückstau oder ansteigendes Grundwasser. Deshalb sollte jeder überprüfen, inwieweit das eigene Zuhause gefährdet ist. Denkanstöße soll die Ausstellung „Hochwasser und Starkregen“ liefern, die noch bis 25. September in der Ulmer Stadtbibliothek zu sehen ist.

Gut informiert zu sein und eine gute Vorsorge seien „das A und O“, um sich auf extreme Natur- und Wetterereignisse vorzubereiten. Die Ausstellung „Hochwasser und Starkregen“ der Abteilung „Stadtplanung, Umwelt und Baurecht“ der Stadt Ulm zeigt Hochwasser- und Starkregengefahrenkarten, informiert über individuelle Vorsorgemaßnahmen und das richtige Verhalten im Krisenfall.

Zu sehen ist die Ausstellung noch bis 25. September in der Stadtbibliothek Ulm am Marktplatz (Vestgasse 1) zu den Bibliotheksöffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 10 bis 19 Uhr, Samstag 10 bis 14 Uhr. Am 19. August sowie am 7., 14. und 23. September wird außerdem eine fachkundige Ansprechperson zwischen 10 und 16 Uhr die Fragen der Ausstellungsbesucher zum Thema beantworten. Der Besuch ist kostenlos.