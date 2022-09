Ausstellung im Ulmer Theater bietet Einblicke hinter die Kulissen

„Künstler hinter den Kulissen“ heißt eine Ausstellung im Foyer des Theaters Ulm. Die Vernissage findet am Freitag, 16. September, um 18.45 Uhr statt. Dass im Ulmer Theater viele kreative Menschen zusammenkommen, dürfte keine Überraschung sein. Im Vorfeld der Eröffnungspremiere von „Der zerbrochne Krug“ bietet das Theater den Kollegen und Kolleginnen, die sonst hinter den Kulissen wirken, eine „Bühne“, heißt es in der Ankündigung des Theaters Ulm. Im Foyer werden Kunstwerke, unter anderem Malerei und Fotografie, von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Theaters ausgestellt. Die Eröffnung am Freitag um 18.45 Uhr übernimmt Verwaltungsdirektorin Angela Weißhardt. Die Ausstellung wird bis 7. November zu erleben sein, immer ab einer Stunde vor Vorstellungsbeginn.