Ausstellung erinnert an Hans Hirschfeld

In der KZ-Gedenkstätte Oberer Kuhberg in Ulm gibt es ab Sonntag, 8. Mai, die Sonderausstellung „Verweigerte Ehre – Hans Hirschfeld“ zu sehen. Die Eröffnungsmatinee findet an dem Tag um 11 Uhr statt.

Seit Oktober 2021 ist ein zentraler Platz auf dem Campus der Universität Ulm nach Hans Hirschfeld benannt. Die Ausstellung ist dem Leben und der Verfolgungsgeschichte des renommierten Mediziners gewidmet. Sie wurde konzipiert von Prof. Peter Voswinckel im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und medizinische Onkologie (DGHO). Ihre Präsentation in Ulm wird gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und der DGHO.

Im Rahmen der Eröffnungsmatinee führt Kurator Peter Voswinckel in die Ausstellung ein. Im anschließenden Podiumsgespräch wird die Bedeutung der Platzbenennung nach Hans Hirschfeld und ihre erinnerungskulturelle Verortung beleuchtet. Es diskutieren: Prof. Thomas Becker (Universität Günzburg), Sven Vauth (Universität Ulm), Prof. Peter Voswinckel (DGHO), Dr. Jan Watzlawik (Vertreter der Familie Hirschfeld), Dr. Nicola Wenge (DZOK), Prof. Michael Wettengel (Stadtarchiv Ulm). Moderiert wird das Gespräch von Prof. Peter Gierschik (Universität Ulm). Im Anschluss besteht die Möglichkeit zu informellen Gesprächen und Einblicken in die Ausstellung. Die Ausstellung ist vom 8. Mai bis 19. Juni zu sehen.

Aus organisatorischen Gründen wird bis zum 5. Mai um formlose Anmeldung gebeten, per E-Mail unter info@dzok-ulm.de.