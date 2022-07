Aussagen von Ulmer OB zu „Layla“ sorgen für Unmut beim Ulmer Frauenforum

Wer das aktuell umstrittene Lied „Layla“ bis jetzt immer noch nicht selbst gehört hat, der wird zumindest die Diskussion darüber bereits mehrfach mitbekommen haben. Auch am Schwörmontag in Ulm rückt die Debatte um das Ballermannlied in den Fokus.

Wenige Stunden vor der Schwörrede des Oberbürgermeisters Gunter Czisch machen Vertreterinnen des Ulmer Frauenforums ihrem Ärger Luft und wenden sich mit einem Brief an die Öffentlichkeit.

Verärgert sind die Frauen nicht unbedingt über das Lied selbst oder dass es an Schwörmontag sicherlich aus dem ein oder anderen Lautsprecher zu hören sein wird.

Was ihren Unmut auf den Plan gerufen hat, sind die Aussagen des Ulmer Stadtoberhaupts dazu. „Die Frauen des Ulmer Frauenforums sind enttäuscht über die Gleichgültigkeit ihres Stadtoberhaupts“, formulieren die Frauen ganz deutlich.

Völliges Unverständnis hat das Frauenforum über die angeblich getätigte Aussage des OB in einem Zeitungsinterview zu dem Song „Layla“. Dort soll er unter anderem gesagt haben:

Ich habe kein Verständnis für so eine Diskussion.

Besonders ärgerlich sei solche eine Aussage, da Zwangsprostitution in Ulm selbst immer wieder ein Thema ist. Seit längerem findet ein runder Tisch zum Thema „Menschenhandel / Prostitution“ statt. Auch auf dem Donaufest Anfang Juli hatte es zahlreiche Veranstaltungen zum Thema Menschenhandel und Prostitution gegeben.

Frauen erhofften sich klare Stellung vom OB

„Sie haben nicht die Handhabe, dieses hochgradig sexistische Lied auf Ulmer Festivitäten zu verbieten. Aber es wäre jedoch sehr wünschenswert, wenn wichtige Personen des öffentlichen Lebens in dieser Debatte eine klare Haltung und Stellung beziehen würden. Von Ihnen erwarteten wir, dass Sie, wenn Sie das Lied nicht verbieten können, wenigstens eine Empfehlung für die kommenden Festlichkeiten ausgesprochen hätten“, schreiben die Sprecherinnen des Ulmer Frauenforums in dem öffentlichen Brief und schließen ab mit der Aussage:

In unserer Stadt ist kein Platz für menschenverachtenden Sexismus! Wir alle wollen Frieden und Respekt und das setzt den respektvollen Umgang miteinander voraus. Auf Herabwürdigungen von Frauen, können Übergriffe und Gewalt folgen. Auch wenn wir etwas nicht verbieten können, können wir Frauen und Männer, alle Menschen in Ulm, Vorbild sein.

Gunter Czisch wird den Brief mutmaßlich erst zu späterer Stunde lesen. Denn der Brief wurde kurz vor seiner Schwörrede auf dem Weinhof veröffentlicht und standesgemäß wird der OB am Schwörmontag selbst noch alle Hände voll zu tun haben - hoffentlich dann aber nicht zum Song von „Layla“ auf dem Münsterplatz tanzen.