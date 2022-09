Ausnahmepianist eröffnet die Saison

Die Saison in der Theaterei Herrlingen startet am Sonntag, 11. September, mit einem Ausnahmepianisten. Zu hören ist Marian Petrescu. Doch die Veranstaltung bietet nicht nur Musik, sondern auch eine Lesung von Walter Frei und Frank Ehrhardt. Der musikalisch-literarische Nachmittag iin Blaustein-Herrlingen beginnt um 17 Uhr.

Der 1970 in Bukarest geborene Jazzpianist Marian Petrescu ist in Herrlingen mit seinem hochkarätig besetzten Trio zu Gast – am Bass ist Joel Locher und am Schlagzeug Felix Schrack. Groove, Swing, Waltz und Balladen, über verschiedene Stile und Epochen hinweg und von Oscar Peterson bis Keith Jarrett reicht das Repertoire des Trios.

Mit atemberaubender Brillanz und blendender virtuoser Technik werde jedes Musikstück zum Hochgenuss, schreibt die Theaterei in ihrer Ankündigung. Konzertbegleitend lesen Walter Frei und Frank Ehrhardt, „das beliebte Duo Frank und Frei“, Reisegeschichten aus verschiedenen Ländern und aus verschiedenen Epochen.

Die Veranstaltung dauert laut Veranstalter rund 80 Minuten. Karten sind im Vorverkauf unter Telefon 01522 / 89 858 00 oder per E-Mail an info@theaterei.de erhältlich. Nähere Informationen gibt es auch im Internet auf www.theaterei.de