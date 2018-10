Ausgeraubt? Betrunkener läuft nachts barfuß durch Ulm

Unbekannte sollen am späten Samstagabend einem 25-Jährigen ausgeraubt haben. Nach Angaben der Polizei wurden ihm dabei auch die Schuhe gestohlen. Die Polizei traf den jungen Mann am frühen Sonntagmorgen barfuß in Ulm an.

Demnach hätten drei Männer ihn gegen 23 Uhr mit einem Messer bedroht und die Herausgabe seiner Geldbörse, seines Handys und seiner Turnschuhe verlangt. Die Örtlichkeit konnte der stark alkoholisierte Mann nicht beschreiben. Die Polizei (Telefonnummer 0731/188-0) sucht Zeugen beziehungsweise sachdienliche Hinweise.