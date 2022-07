Ausbildungsplatz vor den Sommerferien

Die Agentur für Arbeit Ulm empfiehlt jungen Menschen in einer aktuellen Mitteilung, vor Ferienstart den Ausbildungsvertrag klarzumachen. Dazu sagte Nicole Schwab, stellvertretende Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Ulm: „Mit einem Ausbildungsvertrag im Gepäck geht es entspannter in die Sommerferien.“

All denjenigen, die noch ohne Vertrag sind, sollten jetzt aktiv werden und sich um eine Ausbildung kümmern. „Die Situation am regionalen Ausbildungsmarkt ist günstiger denn je. So viele offene Ausbildungsangebote in einem Juni gab es die letztem 10 Jahre nicht“, sagte Schwab. Von insgesamt 3 887 gemeldeten Ausbildungsstellen seien im Juni noch 1 888 unbesetzt gewesen – davon 528 in Ulm, 644 im Alb-Donau-Kreis und 716 im Landkreis Biberach.

Trotzdem sei es für junge Leute wichtig, sich mit dem Thema Berufswahl zu befassen. „Eine wohl überlegte Berufswahl schützt vor Ausbildungsabbrüchen und beinhaltet auch immer Alternativen zum Wunschberuf“, so Schwab. Unentschlossenen helfen bei der Berufswahl die Berufsberaterinnen und Berufsberater der Arbeitsagentur Ulm weiter.

Ein Gespräch mit den Berufsberatern kann über die Hotline der Berufsberatung unter 0731 /160 777 oder über die kostenfreie Rufnummer 0800 /4 55 55 00 vereinbart werden. Freie Ausbildungsstellen können Betriebe dem Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit über die bundesweit kostenlose Rufnummer 0800 / 4 55 55 20 melden.

Wer sich noch in der Orientierungsphase befindet, sei auf der Plattform www.praktikumswoche.de richtig. Unter dem Motto „Fünf Tage, Fünf Berufe, Fünf Unternehmen“ können bis zum Ende der Sommerferien Praktikumsplätze gebucht werden. Entsprechend können auch Ausbildungsbetriebe über diese Plattform den Kontakt zu interessierten Jugendlichen finden.