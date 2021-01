Aus für das Café Naschkatze

Von Schwäbische Zeitung

Ravensburg in der ersten Woche des neuen Jahres: Leider kein Wintermärchen, eher ein schlechter Traum, der Wirklichkeit geworden ist. Die Stadt sieht wie das gesamte Land einer Verlängerung und Verschärfung des zweiten Lockdowns entgegen. Die Straßen sind weitgehend leer, öffentliche Plätze verwaist, abends wird es nach 20 Uhr gespenstisch still. SZ-Fotograf Siegfried Heiss hat in den vergangenen Tagen Eindrücke gesammelt. Die Hoffnung wächst, dass diese Fotos vielleicht am Ende des Jahres schon wie eine Episode der Geschichte betrachtet ...