Auftritt von Weltstar Sting: schwäbische.de bringt Sie hin!

Superstar Sting kommt am Sonntag, 26. Juni, nach Neu-Ulm – im Rahmen seiner „My Songs“-Tour steht er ab etwa 20.45 Uhr auf der Bühne im Wiley-Sportpark (Einlass ab 17.30 Uhr). Und Sie können dabei sein.

Was die Zuhörer des Open Air-Konzerts erwartet? Eine Show mit den beliebtesten Songs von Sting aus seiner Solokarriere und bei The Police. Die Fans dürfen sich auf eine musikalische Zeitreise mit Klassikern wie „Englishman in New York“, „Fields Of Gold“ oder „Roxanne“ freuen.

Wir verlosen zwei mal zwei Karten für das Konzert. Interessierte schicken bis Mittwoch, 22. Juni, eine Mail mit der Betreffzeile „Sting“, mit ihrem Namen und ihrer Anschrift an die Redaktion unter redaktion.ulm@schwaebische.de Aus allen Einsendern werden dann die beiden Gewinner ermittelt. Die Tickets sind an der Abendkasse hinterlegt.

Wer bei der Verlosung leer ausgeht, für den gibt es außerdem noch Karten an der Abendkasse (öffnet um 17 Uhr) oder unter www.allgaeu-concerts.de oder eventim.de