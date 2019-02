Aufstiegschance nur noch theoretisch

Der VfE Ulm/Neu-Ulm hat am Wochenende in der Aufstiegsrunde zur Eishockey-Bayernliga zweimal gewonnen, dennoch werden die Devils wohl auch in der kommenden Saison in der Landesliga spielen. Konkurrent Schweinfurt gewann am Sonntag gegen Passau ebenfalls und bleibt damit sicher in der Bayernliga. Theoretisch können die Devils zwar Passau noch einholen, doch müssten die Niederbayern ihre beiden restlichen und nach der Papierform leichten Partien gegen die Kellerkinder Fürstenfeldbruck und Moosburg jeweils in der regulären Spielzeit verlieren. Ulm/Neu-Ulm setzte sich am vergangenen Wochenende beim EV Fürstenfeldbruck mit 9:4 (2:2, 4:0, 3:2) durch. Dominik Synek und Petr Ceslik trafen im ersten Drittel, ehe Martin Jainz (21.), erneut Synek (28.), Tim Tenschert (32.) und Ceslik (40.) im Mitteldrittel auf 6:2 stellten. Nach 35 Minuten handelte sich Jainz nach einer Boxeinlage eine Spieldauer-Disziplinarstrafe ein und wird den Devils im Derby am Sonntag gegen Burgau fehlen. Synek mit seinem dritten Treffer und Peter Brückner (2) trafen im Schlussdrittel. Zwei Tage zuvor hatten die Devils zu Hause gegen Moosburg mit 4:3 (2:1, 0:1, 2:1) gewonnen. Vor 430 Zuschauern bot der VfE keine berauschende Leistung und durfte sich bei ihrem Torhüter Maximilian Güßbacher bedanken, der mit einigen Paraden eine Überraschung verhinderte. Timo Schirrmacher, Peter Brückner und Marius Dörner (2) waren die Torschützen für die Devils.