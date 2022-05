Aufruf zum „IDAHOBIT“

Der Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit (IDAHOBIT) findet am 17.Mai 2022 statt. „Noch immer sind queere Menschen Diskriminierung in vielen Lebensbereichen ausgesetzt. Das muss sich ändern. Dafür ist es wichtig queeres Leben sichtbar zu machen und Informationen niedrigschwellig zugänglich zu machen“, heißt es in einer gemein samen Pressemitteilung von Young & Queer Ulm e.V. , Grüner Jugend Ulm, Neu-Ulm, Alb-Donau und Jusos Ulm. „Ein intersektionaler Kampf gegen jegliche Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit ist wichtig, um eine freie und vielfältige Gesellschaft zu gestalten!“, sagt Young & Queer. Deshalb haben Young & Queer Ulm e.V., die Jusos Ulm sowie die Grüne Jugend Ulm, Neu-Ulm, Alb-Donau zu diesem Anlass eine Kundgebung mit Infoständen organisiert. Außerdem wird das Queere Manifest, das Anfang des Jahres veröffentlicht wurde, vor Ort verteilt. Ab 16 Uhr können sich Menschen auf dem Münsterplatz bei den verschiedenen Infoständen umsehen und austauschen. Ab 18 Uhr soll dann eine Kundgebung stattfinden - hierbei wird es Redebeiträge geben, die darauf abzielen Menschen für das Thema zu sensibilisieren, um auf diese Weise Unsicherheiten abzubauen und Toleranz zu fördern.