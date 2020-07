Aufgüsse ja, Wedeln verboten: Donaubad und Sauna machen wieder auf

Die mehrmonatige coronabedingte Schließzeit hat ein Ende: Sowohl das Donaubad-Erlebnisbad als auch die Sauna werden am kommenden Samstag, 25. Juli, und damit „rechtzeitig“ zum Beginn der Sommerferien wiedereröffnet.

Nach dem bereits erfolgten Start der Freibad-Saison und der Eröffnung des neuen Wohnmobilstellplatzes ist dann auch der Zutritt ins größte Erlebnisbad der Region sowie in die Sauna wieder möglich.

Zur Einhaltung der Vorgaben aus der bayerischen Infektionsschutzmaßnahmen-Verordnung müssen einige Sonderregelungen beachtet werden. Um Hygienestandards einhalten sowie Besuchsströme steuern zu können, werden getrennte Zeitzonen pro Tag eingeführt, für die wiederum Besuchszahlen-Höchstgrenzen gelten.

Diese Zeiträume sind wie folgt

Öffnungszeiten Erlebnisbad* (Mo.-So.):

Erlebnisbad-Tarif Vormittag: 9 bis 13 Uhr (maximal 400 Besucher)

Erlebnisbad-Tarif Nachmittag: 14 bis 18 Uhr (maximal 400 Besucher)

*: wer bereits in der Früh oder am Abend zum Schwimmen möchte, der kann den Frühschwimmertarif (7 bis 9 Uhr) oder den Abendtarif (18 bis 20 Uhr) im Freibad nutzen.

Öffnungszeiten Sauna (Mo.-So.)

Sauna-Tarif Tag: 11 bis 16 Uhr (maximal 70 Besucher)

Sauna-Tarif Abend: 17 bis 22 Uhr (maximal 70 Besucher)

Der Übertritt von einem Bereich in einen anderen – von der Sauna ins Erlebnisbad oder vom Erlebnisbad ins Freibad – ist aufgrund der Kapazitätsobergrenzen nicht möglich. Deshalb steht in diesem Sommer das Erlebnis-Außenbecken ausschließlich den Freibad-Besuchern zur Verfügung und kann von den Erlebnisbad-Besuchern nicht genutzt werden.

Weiterhin kein Dampfbad und keine Reifenrutsche

Darüber hinaus existieren weitere Einschränkungen für die Besucher. Dampfbäder und die Reifenrutsche müssen geschlossen bleiben. In der Sauna finden Aufgüsse statt, es darf jedoch nicht gewedelt werden.

„Mit dem Wellenbecken, den zwei Röhrenrutschen, den beiden Thermalbecken, dem Schwimmerbecken und dem Kinderbereich steht unseren Gästen dennoch ein großer Teil der Anlage zur Verfügung!“, so Jochen Weis, Geschäftsführer des Donaubads.

Um bei Corona-Verdachtsfällen dem Gesundheitsamt die geforderte Infektionsketten-Nachverfolgung zu ermöglichen und die Besuchszahlen-Obergrenze einhalten zu können, benötigen Kunden vor ihrem Eintritt eine Online-Reservierung unter www.reservierung.donaubad.de Der Kauf der Eintrittskarte erfolgt gegen Vorlage der Online-Reservierung wie bisher vor Ort an der Eingangskasse.

Preise wurden gesenkt

Beim Betreten und Verlassen der Anlage ist Maskenpflicht vorgeschrieben. Diese gilt sowohl beim Eingang, an der Kasse, in der Umkleide und in den Gastronomie-Bereichen. Im Bade- oder Saunabereich muss grundsätzlich keine Maske getragen werden. Schilder vor Ort erläutern die nötigen Abläufe und Vorschriften.

„Aufgrund der teilweise eingeschränkten Nutzung der Attraktionen und der coronabedingten Sonderbedingungen möchten wir unseren Gästen beim Eintrittspreis etwas Gutes tun“, erläutert Geschäftsführer Weis. „Besucher des Erlebnisbades bezahlen den 2-Stunden-Tarif, können aber bis zu 4 Stunden bleiben. Und für Saunabesucher gilt, 3 Stunden bezahlen und bis zu 5 Stunden bleiben. Außerdem verzichten wir auf den Wochenend-Zuschlag.“