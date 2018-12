Auffahrunfall fordert Verletzte - Hoher Sachschaden

Hoher Sachschaden entstand bei einem Unfall am Montag auf der A8 bei Nellingen.

Gegen 17 Uhr war ein Mercedes auf der A8 in Richtung Karlsruhe unterwegs. In der Nähe einer Baustelle fuhr vor ihm ein Audi. Dessen Fahrer hatte gebremst, als er die Bremslichter eines Seat gesehen hatte. Der Daimlerfahrer bemerkte das zu spät: Der 20-Jährige fuhr auf den Q3 auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der auf den Seat geschoben. Die Beifahrerin im Seat und die beiden Kinder im Alter von zwei Monaten und drei Jahren wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedes war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper barg ihn. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 17.000 Euro.