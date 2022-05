n - „Auf zu den WarenTauschTagen!“ heißt es am 20. und 21. Mai sowie am 3. und 4. Juni. Jeder kann nicht mehr benötigte Gegenstände am Freitag von 16 bis 18 Uhr am jeweiligen Veranstaltungsort abgeben heißt es in einer Mitteilung der Entsorgungs-Betriebe der Stadt Ulm (EBU). Abgegeben werden können beispielsweise Haushaltswaren, Geschirr, Spielzeug und Kleinelektrogeräte, aber auch andere Sachen, die zu schade zum Wegwerfen sind. Wichtig ist, dass die Waren intakt und sauber sind. Möbel und schwere Gegenstände wie Kleider-schränke oder Elektroherde sind aufgrund des Gewichts und aus Platzgründen ausgeschlossen. Vorgesehen sind folgende Veranstaltungsorte und Termine: 20./21. Mai: Böfingen, Evangelisches Gemeindehaus, Haslacher Weg 72; Kuhberg, Freie Waldorfschule am Illerblick, Unterer Kuhberg 22; Mitte, Bischof-Sproll-Haus, Olgastr. 137; Wiblingen, Café Alma, Erenäcker 18; 03./04. Juni: Eselsberg, Bürgerzentrum Eselsberg, Virchowstr. 4.

Die WarenTauschTage werden von den Entsorgungs-Betrieben der Stadt Ulm (EBU) gemeinsam mit den örtlichen Veranstaltern organisiert. Dieses Jahr sollen erstmals im Frühjahr und im Herbst WarenTauschTage stattfinden. Einen digitalen Tausch- und Verschenkmarkt bieten die EBU den Ulmer Bürgern auf ihrer Webseite zur kostenlosen Nutzung an.

Weitere Informationen sind bei der EBU-Abfallberatung per Email an abfallbera-tung@ebu-ulm.de und unter Telefon 0731 / 166 55 55 erhältlich.