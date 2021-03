Auf, zu, auf, zu: Ulms OB fordert geradlinigen Kurs für den Einzelhandel

Oberbürgermeister Gunter Czisch fordert von der Landesregierung verlässlichere Corona-Regelungen. „Wir brauchen dabei vordringlich ein landesweit einheitliches, von Inzidenzen unabhängiges Konzept für den Einzelhandel für Click & Meet.“ Der ständig wechselnde Kurs zwischen 'auf und zu' gefährde etliche Existenzen und führe zu einer sinkenden Akzeptanz der gesamten Corona-Maßnahmen. „Auch Gastronomie und Kulturbranche brauchen jetzt eine klare Perspektive für den April und Mai.“

Konkret befürwortet Czisch für den Einzelhandel das Click & Meet, das - zumindest bei einer Inzidenz von unter 200 - dauerhaft erlaubt sein sollte. Dafür müsse die Kundschaft FFP2-Masken tragen und die Beschäftigten engmaschig getestet werden. Letzteres sei zielführend, weil sich die Beschäftigen lange in den Verkaufsräumen aufhalten und auch nicht beeinflussen können, welche Personen mit ihnen in Kontakt treten.

„Für Kultur- und Freizeiteinrichtungen, Veranstaltungen und Außengastronomie ist die Vorlage eines aktuellen negativen Testergebnisses oder des Impfausweises zumutbar. In Kombination FFP2-Maskenpficht, strengen Hygieneregeln und digitaler Kontaktnachverfolgung ist das der richtige Weg. Die Begrenzung der Personenanzahl ist uns allen schon aus dem letzten Jahr bekannt und hat sich bewährt.“

Indes müssten die Vorgaben in ganz Baden-Württemberg einheitlich sein. „Das Beispiel Tübingen, das als Modellstadt förmlich überlaufen wurde, zeigt, dass die Regelungen landesweit getroffen werden und gelten müssen“, stellt Czisch klar.

Darüber hinaus sind für Ulm und Neu-Ulm als Zwei-Land-Stadt gleiche Regelungen in Baden-Württemberg und Bayern wichtig. „Es ist für die Bevölkerung einfach unverständlich, warum sich bei ähnlich hohen Inzidenzen die Regelungen auf der anderen Seite der Donau unterscheiden.“

Als einen zentralen Baustein für die kommende Zeit stuft Czisch die flächendeckende Testung der Beschäftigten in den Betrieben und Unternehmen an - nicht nur für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Kundenkontakt. Dementsprechend handelt die Stadt Ulm als Arbeitgeberin. Sie wird ihren Beschäftigen ab Mitte April Schnelltests vor Ort am Arbeitsplatz ermöglichen.

Die entscheidende Grundlage für den weiteren Umgang mit der Pandemie bildet die Stärkung der Eigenverantwortung in der Einhaltung der bekannten und geltenden Hygieneregeln. Czisch unterstützt dabei auch eine landesweite Einführung der Luca App. Die App wurde von einer Ausgründung des Hasso-Plattner-Instituts und Kulturschaffenden wie der Band Die Fantastischen Vier initiiert. Sie möchte eine schnelle und lückenlose Kontaktrückverfolgung im Austausch mit den Gesundheitsämtern bieten.