Auf Tour mit DJ Ötzi

Mit Hits wie „Anton aus Tirol“ oder „Hey Baby“ hat DJ Ötzi bereits vor Jahrzehnten die Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz gestürmt. Mit „Ein Stern, der deinen Namen trägt“ hält der Musiker sogar mehrere Erfolgsrekorde der deutschsprachigen Hitparadenliste. Von Starallüren gebe es bei Gerry Friedle, alias DJ Ötzi, jedoch keine Spur, erklärt die Tänzerin Alicia Lingner – und die 20-jährige Ulmerin muss es wissen. Schließlich war sie mit 24 weiteren Mitgliedern des FKV-Tanzstudios aus Neu-Ulm auf Tournee mit dem Superstar.

Auftritte vor bis zu 9000 Fans, wie in der Bigbox in Kempten, standen auf dem Programm. „Auch wenn er ein absoluter Topstar ist, bleibt DJ Ötzi hinter der Bühne ein ganz normaler Mensch mit angenehmen Umgangsformen“, verrät die Ulmerin. Ihre Trainerin und FKV-Chefin Verena Kraus fällt ihr dabei ins Wort: Der Sänger habe die 20-Jährige offensichtlich in sein Herz geschlossen, sagt Kraus und erinnert sich, wie DJ Ötzi mit seinem rustikalem Tiroler Charme sie mit einem Komplimente bedacht hatte: „Du bisch halt a nets Viech“, habe er zu Alicia gesagt.

Begeistert von der bodenständigen Art

Auch die 16-jährige Tänzerin Melissa König aus Weißenhorn mag die bodenständige Art des Künstlers: Sie habe sich auf der Tournee immer gut aufgehoben gefühlt: „Schon zur Generalprobe sind alle Mitglieder der Show von DJ Ötzi recht herzlich begrüßt worden.“ Immer wieder hatte er sich bei der Tanztruppe erkundigt und gefragt, ob es allen gut gehe. Auf und hinter der Bühne habe er gerne mal einen Daumen nach oben gezeigt oder rübergelächelt. Auch Autogramme für Freunde und Familienangehörige der Tänzer seien nie ein Problem gewesen, erinnert sich Tänzerin König.

Die Auftritte vor großen Publikum seien immer wieder aufregend gewesen, erklärt die 16-Jährige weiter. Nicht nur, dass man die Tausenden Augen der Zuschauer auf sich gerichtet weiß. Auch ist jede Bühne vom Aufbau und der Größe her immer wieder unterschiedlich. Viele schweißtreibende Übungsstunden im Studio seien vergangen, bis das Programm perfekt einstudiert gewesen sei.

Lampenfieber ist unumgänglich

Eine Scheu vor großen Bühnen, wie der von DJ Ötzi, kennt der 16-jährige Devin Karpuz von der FKV-Truppe nicht. Vor einigen Jahren ist er bei der TV-Show „The Dome“ vor etwa 50000 Leuten aufgetreten: „Wenn man das einmal erlebt hat, ist die Aufregung bei weiteren Auftritten schon lange nicht mehr so groß“, sagt er. Die Konzentration dürfe jedoch trotz aller Routine nicht nachlassen, sagt er weiter und gibt zu, dass es auch für ihn noch Lampenfieber gibt – und zwar wenn die eigenen Eltern oder gute Freunde im Publikum stehen.

Dass es auch bei den Auftritten von Profis kleine Pannen gebe, ließe sich nicht vermeiden, erklärt Trainerin Verena Kraus: „Dann steht von 24 Tänzern in Boots einer in Turnschuhen auf der Bühne“, sagt sie und winkt ab: „Dann machen wir natürlich trotzdem weiter.“ Auch Kevin kann sich an Zwischenfälle erinnern, als ihn in der Hektik beim Umziehen das Kostüm gerissen ist. Auch dann lautet die Parole: The Show must go on.