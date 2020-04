Auf riskantes Überholmanöver folgen Schläge

Nach einem gefährlichen Überholmanöver hat ein 27-Jähriger eine Straße in Ulm blockiert.

Gegen 20 Uhr fuhr ein 25-Jähriger in der Blaubeurer Straße auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Blaustein. Ein 27-Jähriger versuchte ihn wohl rechts zu überholen, was nicht klappte. Beide Autofahrer bogen dann an der Blautalbrücke nach links auf den Kurt-Schumacher-Ring in Richtung Donautal ab.

Dabei soll der 27-Jährige bis auf wenige Zentimeter aufgefahren. Auf dem Kurt-Schumacher-Ring überholte der 27-Jährige mit seinem Transporter den 25-Jährigen und eine vorausfahrende 19-Jährige in einer unübersichtlichen Rechtskurve.

Auf Höhe der Abzweigung Egginger Weg stellte der Fahrer des Transporter sein Auto quer über die Fahrstreifen. Die beiden nachfolgenden Autofahrer mussten anhalten und konnten nicht mehr weiter fahren.

Der 25-Jährige und 27-Jährige stiegen aus ihren Fahrzeugen. Der 27-Jährige ging auf seinen Kontrahenten los und schlug auf ihn ein. Danach begab er sich in sein Fahrzeug und fuhr weg.

Die Polizei konnte den 27-Jährigen ermitteln. Den erwarten nun mehrere Anzeigen.