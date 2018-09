Auf frischer Tat ertappt: Einbrecher verliert Schuh auf der Flucht

Auf frischer Tat ertappt hat ein Zeuge drei Einbrecher am Montagabend im Keller eines Mehrfamilienhauses in Ulm-Wiblingen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, verlor einer der unbekannten Einbrecher auf der Flucht einen Schuh. Jetzt hoffen die Beamten auf Hinweise auf die Täter.

Demnach überraschte der Zeuge gegen 19.30 die Einbrecher. Sie waren gerade dabei das Gestohlene aus dem Keller des Mehrfamilienhauses in der Wangener Straße in Ulm-Wiblingen durch ein Fenster nach draußen zu bringen. Ihre Beute hatten sie aus anderen Kellerabteilen zusammengetragen.

Einbrecher flüchten

Als der Mann auf sich aufmerksam machte, flüchteten die Einbrecher. Dabei ließen sie nicht nur die Gitarre, eine Angelausrüstung und ein Mischpult zurück. Auch der Schuh eines Täter blieb am Tatort.

Der Zeuge beschrieb den Mann, der den schwarzen Turnschuh verloren hatte, mit einer Größe von ungefähr 180 Zentimeter. Er schätzt ihn auf ein Alter von ungefähr 17 oder 18 Jahren. Bei seiner Tat trug er eine Tarnjacke.

Polizei hofft auf Hinweise

Wie die zwei anderen Männer aussahen, konnte der Zeuge nicht erkennen. Die Polizei hat nicht nur den Schuh des Täters sichergestellt. Auch andere Spuren konnten die Spezialisten sichern. Sie geben den Ermittlern vom Polizeirevier Ulm (Telefonnummer: 0731/1880) erste Hinweise auf die Täter. Außerdem wollen die Ermittler wissen, wie die Unbekannten in das Gebäude gekommen sind.