Auf Entdeckungsreise durch das Ulmer Stadthaus

Das Ulmer Stadthaus hat eine außergewöhnliche Architektur, gebogene Wände, Treppen, die in der Luft zu schweben scheinen, große Fenster, die die Umgebung des Hauses förmlich ins Innere hineinsaugen. Und im Untergeschoss gibt es Löwen.

Was immer Kinder, Eltern und Großeltern über dieses coole Haus wissen wollen, sie können einfach der freiberuflichen Künstlerin Silvia Keppler zuhören, die lauter spannenden Fragen nachgeht. Warum zum Beispiel ist das Stadthaus weiß und warum sieht man an so vielen Stellen im Haus den Münsterturm? Oder was hat es mit den Wendeltreppen im Haus auf sich? Wer mag, kann sich selbst als Architekt versuchen. Silvia Keppler hat ein Stadthaus-Modell entwickelt und es in Einzelteile zerlegt. Diese können wieder zu einem kleinen Stadthaus oder experimentell zu einem völlig neuen Bauwerk zusammengesetzt werden. Und wann? Zum Beispiel bei der Familienführung am Sonntag, 7. August. Beginn ist um 11 Uhr, die Teilnahme kostet 3,50 Euro, für Kinder 1,50 Euro (ab dem zweiten Kind einer Familie 0,50 Euro).

Wer partout keine Zeit hat, um an der Führung teilzunehmen, kann das Stadthaus auch auf eigene Faust erkunden. Hierzu empfehlen die Macher den Architektur-Führer „Von Schwimmbadleitern und fliegenden Teppichen“ erhältlich für 10 Euro.

Weiterer Termin für Familienführungen ist Sonntag, 11. September, 15 Uhr (im Rahmen des Tages des offenen Denkmals); Karten-Reservierung unter https://stadthaus.ulm.de/reservierungen