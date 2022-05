Auf einen Kaffee mit Alfred Bradler im Kunstverein Ulm

Auf einen Kaffee mit Alfred Bradler heißt es beim Kunstverein Ulm am Freitag, 20. Mai, um 17 Uhr. Ulm. Zur Zeit zeigt der Kunstverein eine Installation der Künstler Alfred und Eka Bradler zu Ökologie, Umwelt und Malerei. Gelb mit einem kleinen blauen Horizont – so empfängt die Installation von Alfred und Eka Bradler im Schuhhaussaal die Besucher. Das Künstler-Duo setzt das Naturerlebnis eines Rapsfeldes in eine abstrahierte Komposition um, die den landschaftlichen Eindruck mit leuchtend gelben und auffälligen Farbflächen erfahrbar machen. Für die Bradlers ist Raps ein Symbol der Nachhaltigkeit und ein Naturerlebnis der ganz besonderen Art: leuchtende Farbe, betörender Duft vereint mit dem Klangteppich tausender Insekten. Alfred Bradler führt zunächst durch die Ausstellung und anschließend zum Sinnieren über Kunst und Natur ein. Die Ausstellung ist mittwochs bis freitags von 14 bis 18 Uhr und samstags und sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.