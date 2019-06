Auf der A7 nördlich von Memmingen kommt es wegen Bauarbeiten zu Beeinträchtigungen

Die A 7 nördlich des Autobahnkreuzes Memmingen ist wegen Bauarbeiten ab kommender Woche nur noch vierspurig befahrbar. Pro Fahrtrichtung stehen jeweils zwei Fahrspuren zur Verfügung.

Wegen der hohen Verkehrsbelastung auf der A7 und im Autobahnkreuz kann es laut Autobahndirektion Südbayern durch die Einengung der Fahrstreifen zu Behinderungen des Verkehrsflusses kommen. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis Anfang November dauern.

Schilderbrücken werden montiert

In dieser Zeit wird die Fahrbahndecke der Autobahn erneuert und die Schilderbrücken montiert und in Betrieb genommen. Die Arbeiten laufen in zwei Phasen. In der ersten Phase bis Ende August werden die Deckenbauarbeiten auf der Fahrbahn in Richtung Würzburg gemacht.

In dieser Zeit läuft der komplette Verkehr in beiden Richtungen auf der westlichen Fahrbahn in Richtung Füssen. Anschließend wird in der zweiten Phase bis Anfang November die Fahrbahndecke in der Gegenrichtung Richtung Füssen erneuert. Währenddessen wird der Verkehr auf die östliche Fahrbahn Richtung Würzburg verlegt.

In den Autobahn-Rampen Ulm-Lindau, Lindau-Ulm und München-Ulm sind Anfang August kurzzeitige Sperrungen geplant. Grund sind Asphaltierungsarbeiten.