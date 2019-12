Auf den Straßen Ulms: Frostige Weihnachten für Obdachlose

Monikas Arbeitstag beginnt um 10 Uhr. In der Ulmer Hirschstraße, zwischen dem Nordsee-Imbiss und der Drogerie Müller, rollt sie einen Teppich aus und legt darauf Mützen sowie Stirnbänder aus. Die hat sie selbst gehäkelt und gestrickt und die passen jetzt auch in die Jahreszeit. Es ist Dezember und kalt, was nicht nur an den dick eingepackten Passanten zu erkennen ist, die an der 56-Jährigen vorbei eilen.

Obwohl sie schon seit 24 Jahren auf der Straße lebt: An die Winter, sagt Monika, habe sie sich bis heute nicht gewöhnt. Und sie wisse nicht, wie lange sie das noch machen könne. Im Grunde werde es immer schlimmer. Die gestrige Nacht habe sie zeitweise unter dem Vordach eines Geschäfts unweit ihres Standorts verbracht. In einem Sommerschlafsack allerdings. Dementsprechend gefroren habe sie.

Marco, eine Frau aus Sardinien, ergeht es ähnlich dieser Tage. Sie sitzt ein paar Meter weiter in Richtung Ulmer Münster. Marco kauert an einer gemauerten Einfassung eines Baumes. Immerhin: Sie hat sich umhüllt mit einem dicken Winterschlafsack. 300 Euro habe der gekostet. Zu ihrer Linken Dalmatiner-Rüde „Lemmy“, sie wärmen sich gegenseitig.

Früher ein anderes Leben

Die Obdachlosenszene Ulms ist groß. Und ebenso die Bandbreite an Gründen, warum ihre Protagonisten das harte und entbehrungsreiche Leben auf der Straße einem „normalen“ Leben mit Familie, Beruf und Dach überm Kopf vorziehen. Auch die beiden Frauen von der Hirschstraße hatten früher ein solches, doch das ist lange her. Monika sagt, der Tod ihres Vaters habe sie aus der Bahn geworfen, dazu sei sie betrogen worden von ihrem Ehemann. Es gebe nur wenige, denen sie heute noch vertraue. Einem aber folge sie vorbehaltlos, Jesus. „Ich liebe Gott“, sagt Monika. Weihnachten, das Fest, an dem der Geburtstag von Jesus gefeiert wird, ist dementsprechend auch für Monika ein besonderes. Sie will in die Mitternachtsmesse gehen, sagt sie.

Die Tausenden von Menschen, die täglich an ihr in der größten Einkaufsstraße Ulms vorbei gehen jedoch, würden sich auch an Weihnachten ihr gegenüber nicht anders verhalten als das Jahr über sonst. Sie seien nicht spendabler. Die allermeisten gingen einfach vorbei, manchmal begegnen sich ihre Blicke. Und hin und wieder bückt sich jemand zu ihr herunter und wirft ein paar Groschen in ihre Spendenbox.

Geld für einen Sandwich und Kaffee

2019 sei „ganz schlimm“ gewesen, erzählt Monika. Zwischen acht und zehn Euro an „Einnahmen“ benötige sie pro Tag. Davon kaufe sie sich ein Sandwich und Kaffee. Alkohol rühre sie keinen an, das habe sie noch nie gemacht. Auch rauche sie nicht. Das könne sie sich aber auch gar nicht erlauben. Denn sie will sich endlich ihren Traum von einer eigenen Wohnung erfüllen. Deshalb sei derzeit Sparen angesagt. 150 Euro brauche sie, um die Kaution zahlen zu können. Es wäre ihr „Weihnachtswunder“, sagt sie, wenn sie diesen Betrag noch vor dem „Fest der Feste“ zusammenbekommen würde.

Marco ein paar Meter weiter will nicht verraten, wo sie die kalten Nächte derzeit verbringt. Seit zwei Jahren schon bettele sie in Ulm, zuvor in Pforzheim und Konstanz. Anders als in Bayern laufe es für sie in Baden-Württemberg „gut“. Trotzdem will sie wieder weg, in den Süden nach Frankreich oder Spanien. Zurück nach Sardinien, das zu Italien gehört, wolle sie nicht. Auf dem Bau habe sie dort gearbeitet, das ginge nicht mehr. Warum sie ihre Heimat verlassen hat, behält sie ebenfalls für sich. Sie sagt aber, dass es in Italien kein Geld gebe. Und wo niemand Geld habe, dort sei es schwierig für sie.

Schwierig scheint stellenweise auch das Verhältnis untereinander, zumindest zwischen manchen Obdachlosen. „Nö“, antwortet Monika auf die Frage, ob es innerhalb der Szene so etwas wie Zusammenhalt gebe. Und warum nicht? Wegen „Neid“, meint die 56-Jährige und erklärt: Es erzeuge Missgunst bei manchen, dass sie anders sei als andere Obdachlose. Sie nennt ihren Verzicht auf Alkohol. In den Sinn kommt einem auch ihr ausgeprägter Glaube an Jesus. Wenn sie nur einen Wunsch frei habe, einen einzigen – dann würde sie sich ein kleines „Weihnachtskripple“ wünschen, das sie dann ebenfalls aufstellen würde an ihrem Stammplatz zwischen Müller und Nordsee.

Umschulung zur Pflegerin

Aufgewachsen ist Monika quasi in der Nachbarschaft. Sie stamme aus Söflingen, erzählt sie. Ihr eigentlicher Beruf sei Reinigungskraft, doch diesen Beruf könne sie nicht leiden. Um ihre erhoffte Wohnung bezahlen zu können, will sie im neuen Jahr zusätzlich zu ihren „Sitzungen“, wie sie selbst ihre Einsätze in der Hirschstraße nennt, auf 400 Euro-Basis als Pflegerin arbeiten. Bis Ende Januar dauere noch eine entsprechende Umschulung. Mindestens bis dahin wird sie auch weiterhin, wenn sie mal muss, bei einem Händler in der Hirschstraße anfragen, ob sie seine Toilette benutzen kann.

Die Ulmer Hirschstraße ist das Wohnzimmer von Monika. (Foto: rau)

Monika will der Straße auch deshalb den Rücken kehren, weil sie ein gefährliches Pflaster sei. In diesem Februar sei sei beinahe tot geschlagen worden von einer Gruppe Männer, das sei im Bereich der „Neuen Mitte“ gewesen. Doch sie habe sich überraschenderweise wieder schnell erholt. Nur: Eine weitere solche Attacke überlebe sie nicht. Monika erzählt dies, während plötzlich eine ältere Dame dazu kommt, offenbar eine Bekannte von Monika. Sie besuche sie regelmäßig, sagt die ältere Frau. Heute hat sie wieder Geschenke dabei: Lebkuchen, ein warmes Essen und eine Mandarine. Das Essen packt Monika in ihre Tasche, für später. Die Mandarine will sie sofort verspeisen. Als die ältere Dame geht, streicht sie Monika übers graue Haar. „Ach Mädchen...“

Auch Marco sagt, es seien vor allem ältere Menschen, die Geld geben würden. Sie spricht nur schlecht Deutsch. Doch man versteht, was sie meint. Auch an Heiligabend werde sie in der Fußgängerzone an ihrem Platz sitzen und betteln. Für sie ein Tag wie jeder andere. Als sich der Reporter verabschiedet, streckt sie ihm ihre Hand entgegen. „Frohe Weihnachten!“, sagt sie und lächelt.